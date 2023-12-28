Павлодарке парализовало половину лица после инцидента с подругой

Жительница пригорода Павлодара уверяет, что получила удар от подруги, с которой вместе работала в общежитии колледжа. Пострадавшая рухнула на пол, а когда очнулась, то с трудом смогла выйти на улицу. Понадобилась медпомощь, затем и вовсе выяснилось, что поврежден нерв и половину лица парализовало, передает корреспондент NUR.KZ.

Женщины вместе работали в общежитии колледжа на протяжении 10 лет. В последнее время Айтгуль Салимбаева в должности вахтера, а Галина - техничкой. Обе признают, что много лет дружили, общались близко.

Конфликт произошел 16 октября 2023 года. Айтгуль сдавала смену Галине, показывала состоянии помещений. Последняя, по словам потерпевшей, пришла в алкогольном опьянении и вдруг в душевой стала предъявлять претензии.

"Мне говорит: "Убери!". Я отвечаю: "Галя, вы что, не моя же работа". Зашли в душевую, все чисто. Я думала шутить, она: "Я кому говорю?". Ну, матом. Душ показывает, все чисто. Она меня как по башке ударит, чем ударила, я не знаю", - рассказывает потерпевшая Айтгуль Салимбаева.

На ее претензии ответила Галина.

"Поднялись на второй этаж, зашли в душевую. Там мокро, ребята моются, в туалет зашли. Никакого скандала не было, по коридору вышли. Спускаемся со второго этажа, к нам идет навстречу и.о. начальника. Он нас видел, в суде так и сказал: "Я видел, в целости и сохранности выходили, даже дружно разговаривали", - говорит женщина.

Пострадавшая 16 октября оказалась у врачей, а сейчас половину ее лица парализовало. Айтгуль утверждает, что глаз даже не может закрыть, когда спит. В день конфликта она обратилась в полицию, был составлен протокол. В результате обе женщины встретились в административном суде.

На заседаниях выслушали свидетелей, но никто из них самого удара не видел. Опираясь на протокол полицейского, постановление оказалось не в пользу Галины.

"Признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.73-1 КоАП РК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью), и наложить на нее административное взыскание в виде штрафа в размере 36 225 тенге", - огласила постановление судья Специализированного суда по административным правонарушениям Павлодара Эльвира Жанабаева.

Отметим, что у привлеченной к административной ответственности женщины есть инвалидность, у нее выявлен рак. Учитывая это, назначать арест не стали и сократили на 30 процентов сумму штрафа.

А вот Айтгуль Салимбаева намерена обращаться в гражданский суд и требовать от бывшей подруги возмещения ущерба.

Добавим, что согласно ч.1 ст.73-1 КоАП РК умышленное причинение легкого вреда здоровью, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, влечет штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей (51 750 тенге) либо административный арест на срок до пятнадцати суток.