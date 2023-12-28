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"470 млн и 240 млн тенге": два уголовных дела возбудили в Жамбылской области

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Следователь сложил руки на стол рядом с уголовным кодексом
Уголовное дело. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Жамбылской области расследовали два уголовных дела по фактам уклонения от уплаты налогов в бюджет на общую сумму свыше 710 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

"В результате взаиморасчетов с неблагонадежными поставщиками, регистрация которых отменена и сделки признаны недействительными по решению суда, недобросовестные налогоплательщики в двух случаях не уплатили в государственный бюджет 470 млн и 240 млн тенге", - сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

В результате полного возмещения ущерба государству на сумму более 710 млн тенге уголовные дела прекращены по нереабилитирующим основаниям.

Наказание за уклонение от уплаты налога

Согласно ст.245 УК РК:

1. Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций путем непредставления декларации, когда подача декларации является обязательной, либо внесения в декларацию заведомо искаженных данных о доходах и (или) расходах, путем сокрытия других объектов налогообложения и (или) других обязательных платежей, если это деяние повлекло неуплату налога и (или) других обязательных платежей в крупном размере, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

2. То же деяние, совершенное: 

1) с использованием счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров; 

2) группой лиц по предварительному сговору, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой либо в особо крупном размере, наказываются штрафом в размере от двукратной до трехкратной суммы не поступивших платежей в бюджет либо лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2053056-470-mln-i-240-mln-tenge-dva-ugolovnyh-dela-vozbudili-v-zhambylskoy-oblasti/

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