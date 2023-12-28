10 минут хватило полицейским, чтобы поймать пьяного акмолинца (видео)

Полицейским в Степногорске хватило 10 минут, чтобы догнать водителя. Задержанный оказался не только пьян, но и лишен прав, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, автопатрулем "Буран-15" в Степногорске около 21.40 на улице Парковой напротив городской поликлиники был замечен подозрительный автомобиль Audi-80. Водитель не выполнил законные требования об остановке транспортного средства и начал скрываться.

"Полицейские сразу начали погоню и в итоге уже через 10 минут остановили автотранспорт. При проверке документов оказалось, что за рулем находился 29-летний житель поселка Заводской, причем с явными признаками опьянения, что подтвердила и медэкспертиза. У мужчины была средняя степень опьянения", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Полиция установила, что в мае этого года задержанный был лишен права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

В настоящее время начато досудебное расследование по ч.1 ст.346 УК РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Кроме этого, за невыполнение требований полицейского на мужчину составлен протокол по ст.613 КоАП РК.

Отметим, что по ч.1 ст.346 УК РК управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, либо передача такому лицу управления транспортным средством, а равно допуск такого лица к управлению транспортным средством, совершенный должностным лицом или собственником либо владельцем транспортного средства, наказываются штрафом в размере до 5000 МРП (17 250 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Месяц назад полицейские в Костанайской области остановили авто, которым управлял пьяный мужчина. После остановки водитель пересел на переднее пассажирское сиденье и заявил, что является пассажиром. Его не смутило, что в салоне кроме него никого не было. При проверке оказалось, что водитель с 2017 года не имеет права управления автомобилем.