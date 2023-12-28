Сотрудника акимата подозревают в служебном подлоге в Жамбылской области

В Жамбылской области работника отдела земельных отношений акимата Байзакского района подозревают в служебном подлоге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

"Прокуратурой Байзакского района выявлены факты совершения работником отдела земельных отношений акимата района служебного подлога при предоставлении земельных участков сельхозназначения площадью 500 га.

Кроме того, по итогам конкурса должностным лицом неправомерно внесены изменения в сведения о месторасположении участков", - сообщается на официальном сайте прокуратуры Жамбылской области.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по ст.369 ч.1 УК (Служебный подлог), которое направлено в суд.

По акту прокурорского надзора земельные участки площадью свыше 300 га возвращены государству. По остальным - работа продолжается.

Добавим, что согласно ст.369 ч.1 УК РК служебный подлог, то есть внесение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений либо внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, либо выдача заведомо ложных или поддельных документов, если эти деяния совершены в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.