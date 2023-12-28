КНБ задержал казахстанца по подозрению в незаконном обороте золота сакского периода
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Департаментом КНБ по области Абай при координации органов прокуратуры задержан житель г.Семей, подозреваемый в незаконном обороте драгоценных изделий, представляющих историческую ценность, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.
При обыске изъяты 4 золотых украшения общим весом 79 гр., относящиеся к Сакскому периоду и выполненные в зверином стиле.
Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 193 Уголовного кодекса, назначен ряд экспертиз.
Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2053029-knb-zaderzhal-kazahstantsa-po-podozreniyu-v-nezakonnom-oborote-dragotsennostey-sakskogo-perioda/