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КНБ задержал казахстанца по подозрению в незаконном обороте золота сакского периода

Опубликовано:

Задержание в Семее
Задержанный. Фото: КНБ РК

Департаментом КНБ по области Абай при координации органов прокуратуры задержан житель г.Семей, подозреваемый в незаконном обороте драгоценных изделий, представляющих историческую ценность, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

При обыске изъяты 4 золотых украшения общим весом 79 гр., относящиеся к Сакскому периоду и выполненные в зверином стиле.

Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 193 Уголовного кодекса, назначен ряд экспертиз.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2053029-knb-zaderzhal-kazahstantsa-po-podozreniyu-v-nezakonnom-oborote-dragotsennostey-sakskogo-perioda/

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