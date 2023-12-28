КНБ задержал казахстанца по подозрению в незаконном обороте золота сакского периода

Департаментом КНБ по области Абай при координации органов прокуратуры задержан житель г.Семей, подозреваемый в незаконном обороте драгоценных изделий, представляющих историческую ценность, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

При обыске изъяты 4 золотых украшения общим весом 79 гр., относящиеся к Сакскому периоду и выполненные в зверином стиле.

Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 193 Уголовного кодекса, назначен ряд экспертиз.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.