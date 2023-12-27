Под прикрытием модельного агентства: более 300 девушек снимались в порно в Алматы (видео)

14 фактов создания ОПГ расследует полиция Алматы - одна из них занималась распространением порнографии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Как отметили в полиции, 4 факта из них - создание и руководство транснациональной организованной группой.

По информации пресс-службы ДП, сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматы задержан гражданин А., который организовал транснациональную преступную группу по распространению порнографических материалов.

Сообщается, что он действовал под прикрытием крупного модельного агентства, в котором работали более 300 webcam-моделей.

Кроме того, по данным стражей порядка, с начала года пресечена преступная деятельность 23 человек из уголовно-преступной среды.

Подводя итоги уходящего года в полиции отметили, что из незаконного оборота изъято 52 единицы огнестрельного оружия, в том числе 20 пистолетов, 4 автомата, 10 единиц нарезного оружия, 7 гладкоствольных ружей, 11 обрезов, а также свыше 350 боеприпасов.

Кроме того, сотрудниками УБОП пресечены 7 фактов торговли несовершеннолетними, а также 1 факт торговли людьми.

Согласно статье 311 УК РК, незаконные изготовление в целях распространения или рекламирования, распространение, рекламирование порнографических материалов или предметов, а равно незаконные перемещение или торговля печатными изданиями, кино- или видеоматериалами, изображениями или иными предметами порнографического характера наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.