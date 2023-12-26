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Сотрудники УБОП нагрянули на крупный завод Семея: задержаны четыре сотрудника (видео)

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УБОП задержал работников завода за кражу
Задержание. Кадр из видео: polisia.kz

В области Абай оперативники пресекли кражу с завода кабеля почти на 2,2 млн тенге. Задержаны четыре работника предприятия. Похищенное изъято, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным новостного Telegram-канала ведомства, при координации областной прокуратуры сотрудники УБОП нагрянули на один из крупных заводов Семея. Там они задержали четверых работников по подозрению в крупном хищении кабеля.

За два месяца оперативники спецподразделения установили схему хищения.

"Так, еженедельно преступная группа незаконно вывозила с территории завода по 30 метров токопроводящих многопроволочных медных жил. Также было установлено место сбыта. При санкционированном обыске одного из пунктов приема металлолома было изъято похищенное", - сообщили в ведомстве.

Общий ущерб предприятию составил почти 2,2 млн тенге.

Задержанные помещены в ИВС. Начато досудебное производство по ч.2 ст.188 УК РК “Кража”.

Отметим, что по ч.2 ст.188 УК РК кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом в размере до 3000 МРП (10 350 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2052667-sotrudniki-ubop-nagryanuli-na-krupnyy-zavod-semeya-zaderzhany-chetyre-sotrudnika-video/

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