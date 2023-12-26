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Собрала 400 млн тенге и сбежала: объявленную в розыск павлордарку задержали в России

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Подозреваемая из Павлодара
Подозреваемая. Фото: polisia.kz

Павлодарку, подозреваемую в серийном мошенничестве, задержали в российском Краснодаре. Сумма ущерба составила 400 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, оперативниками Павлодарской области совместно с российскими коллегами в одной из съемных квартир Краснодара была задержана находившаяся в международном розыске жительница Павлодара.

"Установлено, что с сентября 2021 года по октябрь 2023 года 47-летняя павлодарка под предлогом развития бизнеса и открытия платного пансионата для престарелых завладела денежными средствами на общую сумму порядка 400 млн тенге. В настоящее время женщина водворена в СИЗО Краснодара. Судом в отношении разыскиваемой сроком на 40 суток санкционирован экстрадиционный арест", – сообщил заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.

Стражи порядка отметили, что работа криминальной полиции по розыску лиц, скрывшихся от органов правосудия и без вести пропавших, проводится на постоянной основе. Долгий сбор информации и перепроверка версий в конечном итоге заканчиваются раскрытием преступлений.

Только в этом году павлодарскими оперативниками разыскано 155 уголовных преступников.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Согласно ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

2. Мошенничество, совершенное: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения; 

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы; 

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Мошенничество, совершенное: 

1) в крупном размере; 

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения; 

3) в отношении двух или более лиц; 

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены: 

1) преступной группой; 

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2052649-sobrala-400-mln-tenge-i-sbezhala-obyavlennuyu-v-rozysk-pavlordarku-zaderzhali-v-rossii/

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