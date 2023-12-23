Элитный внедорожник и 23 млн тенге пропали вместе с женой астанчанина

Жительницу Астаны обвинили в незаконном завладении элитным внедорожником и 23 млн тенге, принадлежащими ее гражданскому мужу, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По информации новостного Telegram-канала ведомства, инцидент произошел 20 декабря в городе Косшы. В полицию обратился житель столицы, являющийся руководителем ТОО.

По словам мужчины, во время его краткого отсутствия гражданская супруга, приехавшая с ним в Косшы, самовольно уехала на принадлежащем ему Lexus 570. При этом заявитель утверждал, что на заднем сиденье внедорожника находилась сумка с 23 млн тенге.

52-летнюю подозреваемую задержали в арендованной квартире.

Данный факт расследуется по ч.2 ст.389 УК РК (Самоуправство), проводятся необходимые следственные мероприятия.

Добавим, что согласно ч.2 ст.389 УК РК самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законодательством Республики Казахстан порядку, осуществление своего действительного или предполагаемого права, оспариваемого другим лицом или организацией, причинившее существенный вред правам или законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.