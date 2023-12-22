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Спецоперацию по задержанию мужчины провели в Астане (видео)

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Задержание подозреваемого
Задержание подозреваемого. Фото: кадр из видео Instagram/police__astana

В Астане полицией задержан мужчина, который подозревается в хранении и сбыте наркотиков. У него обнаружено вещество, предположительно, гашиш, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Как сообщает пресс-служба столичного департамента полиции, сотрудниками управления по противодействию экстремизму в Астане была проведена спецоперация по задержанию мужчины, занимающегося хранением и сбытом наркотиков.

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий установлен 39-летний житель столицы. При обыске по месту жительства в Садовом обществе было найдено два свертка с веществом серо-зеленого цвета, со специфическим запахом, предположительно "гашиш". В настоящее время задержанный мужчина содержится под стражей", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Instagram.

Видеокадрами задержания подозреваемого стражи порядка поделились в соцсети.

Отмечается, что за незаконное хранение и сбыт наркотических средств в отношении задержанного проводится досудебное расследование по статье 297 Уголовного кодекса РК.

Наказание за сбыт наркотиков в Казахстане

Согласно ст.297 УК РК:

1. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. 

2. Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) неоднократно; 

3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; 

4) должностным лицом с использованием служебного положения; 

5) посредством использования электронных информационных ресурсов;  

6) в общественном месте, -

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2052099-spetsoperatsiyu-po-zaderzhaniyu-muzhchiny-proveli-v-astane/

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