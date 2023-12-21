Мужчина ударил священнослужителя в мечети в Астане (видео)

В Астане полицией установлен, задержан и наказан 42-летний мужчина, который в одной из мечетей города ударил священнослужителя, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции города.

Инцидент произошел в одной из столичных мечетей. Как сообщает пресс-служба ДП, поводом к рукоприкладству стало замечание священнослужителя по отношению к 42-летнему мужчине о соблюдении правил поведения, установленных в культовом сооружении.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан житель столицы, который напал и нанес телесные повреждения священнослужителю мечети. Нарушителем оказался уроженец Костанайской области, сторонник деструктивного религиозного течения. В ходе досудебного разбирательства правонарушитель в полном объеме признал вину и принес свои извинения", - сообщается в видео департамента полиции, опубликованном в Instagram.

Суд признал мужчину виновным и оштрафовал. Был составлен административный протокол по статье 73-1 Кодекса РК об административных нарушениях.

Добавим, что, согласно статье 73-1 КоАП РК: