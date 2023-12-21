Мужчина ударил священнослужителя в мечети в Астане (видео)
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В Астане полицией установлен, задержан и наказан 42-летний мужчина, который в одной из мечетей города ударил священнослужителя, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции города.
Инцидент произошел в одной из столичных мечетей. Как сообщает пресс-служба ДП, поводом к рукоприкладству стало замечание священнослужителя по отношению к 42-летнему мужчине о соблюдении правил поведения, установленных в культовом сооружении.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан житель столицы, который напал и нанес телесные повреждения священнослужителю мечети. Нарушителем оказался уроженец Костанайской области, сторонник деструктивного религиозного течения. В ходе досудебного разбирательства правонарушитель в полном объеме признал вину и принес свои извинения", - сообщается в видео департамента полиции, опубликованном в Instagram.
Суд признал мужчину виновным и оштрафовал. Был составлен административный протокол по статье 73-1 Кодекса РК об административных нарушениях.
Добавим, что, согласно статье 73-1 КоАП РК:
- умышленное причинение легкого вреда здоровью, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности,- влечет штраф в размере 15 МРП (51 750 тенге) либо административный арест на срок до 15 суток;
- действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные в отношении лица, состоящего с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, - влекут предупреждение или административный арест на 15 суток;
- действия, предусмотренные вышеуказанными частями настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влекут административный арест на 25 суток;
- действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные лицами, к которым административный арест в соответствии с частью второй статьи 50 настоящего Кодекса не применяется, - влекут штраф в размере 40 МРП (138 тыс. тенге).
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2051932-muzhchina-udaril-svyaschennosluzhitelya-v-mecheti-v-astane-video/