Бывшего инкассатора заподозрили в краже почти 4 млн тенге в Астане (видео)

В Астане на камеры попала кража денег из банкомата. Как установили полицейские, подозреваемым оказался 27-летний мужчина, ранее работавший инкассатором, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.

Как рассказали стражи порядка, в управление полиции района Алматы обратился представитель банка, который сообщил о краже денег из банкомата.

В ходе расследования выяснилось, что кража произошла еще в августе этого года. Однако крупную недостачу денежных средств в размере 3 млн 760 тыс. тенге выявили лишь спустя почти 5 месяцев, при проведении ревизии.

"При просмотре камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили похитителя денег из банкомата. На кадрах видно, как ранним утром мужчина, плотно закрыв лицо капюшоном, зашел в здание филиала банка. Неизвестный открыл банковский аппарат и забрал диски с денежными средствами", – говорится в сообщении.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к хищению мог быть причастен бывший инкассатор. По данным полиции, 27-летний подозреваемый проработал на этой должности 2 месяца.

"После увольнения он, зная коды доступа к банкомату, решился на хищение", – считают стражи порядка.

В настоящее время проводится досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК РК. Отмечается, что мужчина дал признательные показания.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража – это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:

в крупном размере;

неоднократно;

с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.