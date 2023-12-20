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Крупное мошенничество со строительством домов отдыха в курортном Щучинске расследует полиция

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Дом в стиле A-frame
Дом в стиле A-frame. Иллюстративное фото: selimaksan / Getty Images

Полицейские задержали подозреваемого в серии мошеннических действий. Известно о девяти потерпевших, которые вложились в строительство домиков отдыха в курортном Щучинске, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в начале декабря в отдел полиции Бурабайского района с заявлением о мошенничестве обратился житель столицы.

По его словам, в сентябре этого года между ним и владельцем ИП, занимающимся строительством, был заключен договор. Однако последний не выполнил его условия.

"В беседе со следователем заказчик рассказал, что житель Щучинска по договору должен был построить 2 домика в стиле A-frame (это дома, форма которых напоминает букву "А", - прим. ред.) с банями и хозпостройками. Но, взяв задаток, исполнитель скрылся. Свой ущерб потерпевший оценил в 13 930 000 тенге", - поделились в ДП Акмолинской области.

По данному факту стражи порядка начали досудебное расследование по ч.4 ст.190 УК РК (Мошенничество). В качестве вещественного доказательства был изъят договор, а также другие подтверждающие документы.

В рамках первоначальных оперативных и следственных действий полицейскими было установлено местонахождение 35-летнего владельца ИП.

По предварительным данным, таким образом могли быть обмануты и другие граждане. В настоящее время известно о 9 потерпевших, ущерб устанавливается.

Отметим, что по ч.4 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2051731-krupnoe-moshennichestvo-so-stroitelstvom-domov-otdyha-v-kurortnom-schuchinske-rassleduet-politsiya/

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