Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Кража полумиллиона тенге из кассы автомойки в Алматы попала на видео

Опубликовано:

Деньги в руках
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Кража крупной суммы денег из кассы автомойки в Алматы попала на видео. Полицейские задержали подозреваемого, в его отношении возбудили уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

В Алматы из кассы одной из городских автомоек украли выручку в размере 500 тысяч тенге. Полиция задержала подозреваемого – 30-летнего гражданина Т. Момент кражи попал на видео.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан. Установлено, что он, воспользовавшись отсутствием работников мойки, совершил кражу 500 тысяч тенге, которые потратил на личные нужды", – приводятся слова главы УП Жетысуского района Жанибека Шынасилова на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по статье 188 УК РК. Сообщается, что мужчина дал признательные показания.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Согласно статье 188 УК РК, кража наказывается:

  • исправительными работами или штрафом до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам до 1200 часов;
  • либо ограничением свободы до 7 лет;
  • либо лишением свободы до 10 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2051509-krazha-polumilliona-tenge-iz-kassy-avtomoyki-v-almaty-popala-na-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.