Кража полумиллиона тенге из кассы автомойки в Алматы попала на видео

Кража крупной суммы денег из кассы автомойки в Алматы попала на видео. Полицейские задержали подозреваемого, в его отношении возбудили уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

В Алматы из кассы одной из городских автомоек украли выручку в размере 500 тысяч тенге. Полиция задержала подозреваемого – 30-летнего гражданина Т. Момент кражи попал на видео.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан. Установлено, что он, воспользовавшись отсутствием работников мойки, совершил кражу 500 тысяч тенге, которые потратил на личные нужды", – приводятся слова главы УП Жетысуского района Жанибека Шынасилова на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по статье 188 УК РК. Сообщается, что мужчина дал признательные показания.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Согласно статье 188 УК РК, кража наказывается: