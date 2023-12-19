Кража полумиллиона тенге из кассы автомойки в Алматы попала на видео
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Кража крупной суммы денег из кассы автомойки в Алматы попала на видео. Полицейские задержали подозреваемого, в его отношении возбудили уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
В Алматы из кассы одной из городских автомоек украли выручку в размере 500 тысяч тенге. Полиция задержала подозреваемого – 30-летнего гражданина Т. Момент кражи попал на видео.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан. Установлено, что он, воспользовавшись отсутствием работников мойки, совершил кражу 500 тысяч тенге, которые потратил на личные нужды", – приводятся слова главы УП Жетысуского района Жанибека Шынасилова на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.
В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по статье 188 УК РК. Сообщается, что мужчина дал признательные показания.
В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Согласно статье 188 УК РК, кража наказывается:
- исправительными работами или штрафом до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге);
- либо привлечением к общественным работам до 1200 часов;
- либо ограничением свободы до 7 лет;
- либо лишением свободы до 10 лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2051509-krazha-polumilliona-tenge-iz-kassy-avtomoyki-v-almaty-popala-na-video/