20 тыс. долларов потребовали у жительницы Шымкента за интимное видео
Опубликовано:
Жительница Шымкента обратилась в полицию и заявила, что экс-сожитель требует у нее 20 тыс. долларов, либо угрожает распространить ее интимное видео, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
По данным информационного медиапортала ведомства, жительница Шымкента обратилась в полицию и рассказала, что попала под угрозы экс-сожителя.
По словам заявительницы, мужчина требовал у нее 20 тысяч долларов США (по текущему курсу более 9 млн тенге). В противном случае он обещал выложить в интернет ее видео интимного характера.
Оперативники УБОП задержали подозреваемого с поличным при получении им части суммы в размере 2 млн тенге.
По данному факту начато расследование. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.
Правоохранители при возникновении таких ситуаций просят сразу обращаться в полицию.
Наказание за вымогательство в Казахстане
Согласно ст.194 УК РК:
1. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
2. Вымогательство, совершенное:
1) с применением насилия;
2) группой лиц по предварительному сговору;
3) неоднократно, –
наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
3. Вымогательство, совершенное:
1) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего;
2) с целью получения имущества в крупном размере, –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:
1) преступной группой;
2) в особо крупном размере, –
наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2051475-20-tys-dollarov-potrebovali-u-zhitelnitsy-shymkenta-za-intimnoe-video/