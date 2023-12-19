20 тыс. долларов потребовали у жительницы Шымкента за интимное видео

Жительница Шымкента обратилась в полицию и заявила, что экс-сожитель требует у нее 20 тыс. долларов, либо угрожает распространить ее интимное видео, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, жительница Шымкента обратилась в полицию и рассказала, что попала под угрозы экс-сожителя.

По словам заявительницы, мужчина требовал у нее 20 тысяч долларов США (по текущему курсу более 9 млн тенге). В противном случае он обещал выложить в интернет ее видео интимного характера.

Оперативники УБОП задержали подозреваемого с поличным при получении им части суммы в размере 2 млн тенге.

По данному факту начато расследование. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

Правоохранители при возникновении таких ситуаций просят сразу обращаться в полицию.

Наказание за вымогательство в Казахстане

Согласно ст.194 УК РК:

1. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Вымогательство, совершенное:

1) с применением насилия;

2) группой лиц по предварительному сговору;

3) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Вымогательство, совершенное:

1) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего;

2) с целью получения имущества в крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества.