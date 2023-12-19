Автомобиль сгорел у жительницы Темиртау. Выяснилось, что это был поджог

В поджоге чужого автомобиля подозревают жителя Темиртау, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Сумма ущерба составила 1 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

32-летняя жительница Темиртау сообщила, что кто-то поджег ее автомобиль, стоявший во дворе многоэтажного дома.

"Около 22:30 она увидела, как машина внезапно загорелась. Через некоторое время от нее остался только остов, и восстановлению уже не подлежала", – говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Сумма ущерба составила 1 млн тенге. Также экспертиза установила, что это был поджог.

Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого – 33-летнего мужчину. Последний, как сообщается, дал признательные показания, заявив, что находился в нетрезвом состоянии, когда обратил внимание на авто потерпевшей.

Теперь в его отношении ведется досудебное расследование по статье 202 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".

Согласно статье 202 УК РК, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества наказывается: