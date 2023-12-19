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Автомобиль сгорел у жительницы Темиртау. Выяснилось, что это был поджог

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Пожарный тушит горящий автомобиль
Машина. Иллюстративное фото: pexels.com

В поджоге чужого автомобиля подозревают жителя Темиртау, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Сумма ущерба составила 1 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

32-летняя жительница Темиртау сообщила, что кто-то поджег ее автомобиль, стоявший во дворе многоэтажного дома.

"Около 22:30 она увидела, как машина внезапно загорелась. Через некоторое время от нее остался только остов, и восстановлению уже не подлежала", – говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Сумма ущерба составила 1 млн тенге. Также экспертиза установила, что это был поджог.

Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого – 33-летнего мужчину. Последний, как сообщается, дал признательные показания, заявив, что находился в нетрезвом состоянии, когда обратил внимание на авто потерпевшей.

Теперь в его отношении ведется досудебное расследование по статье 202 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".

Согласно статье 202 УК РК, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества наказывается:

  • исправительными работами или штрафом в размере до 7 тыс. МРП (более 24 млн тенге);
  • либо ограничением свободы до семи лет;
  • либо лишением свободы до 10 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2051454-v-podzhoge-chuzhogo-avto-zapodozrili-pyanogo-zhitelya-temirtau/

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