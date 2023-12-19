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Мужчина с разбегу разбил стекло на двери в пункте выдачи товаров в Алматы (видео)

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Мужчина разбивает стекло
Мужчина разбивает стекло. Кадр из видео: instagram.com/krispnews.kz

В Алматы на камеру видеонаблюдения попал момент, как мужчина ударом ноги разбивает стекло в пункте выдачи товаров маркетплейса. В полиции прокомментировали инцидент, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеоролик разместил Instagram-паблик krispnews.kz.

В описании к посту говорится, что видео было снято в пункте выдачи товаров на улице Халиуллина.

"Неизвестный мужчина разбил двойное каленое окно, развернулся и ушел. По следам крови на асфальте, дошел до поворота. Был с одним другом, но позже подошла компания побольше.

(…) Спасибо за внимание, надеемся, найдем, ибо окно чинили за свой счет, все бездействуют, всем наплевать. Разве это нормально - безнаказанно разбивать окна и продолжать дальше ходить безнаказанно?" - вопрошает автор публикации.

В Департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что возбудили дело по статье о хулиганстве.

"По данному факту отделом полиции при УП Медеуского района расследуется уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РК "Хулиганство". Проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление личности подозреваемых и их задержание", - говорится в сообщении.

Наказание за хулиганство

Согласно статье 293 УК РК, хулиганство - это особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом.

Оно наказывается штрафом в размере до 2000 МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

При этом то же деяние, если оно:

  • совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
  • связано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка;
  • совершено неоднократно;
  • совершено на борту воздушного, речного, морского судна, железнодорожного транспорта, –

наказывается штрафом в размере до 5000 МРП (17,2 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

"Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок", - говорится в тексте УК РК.

Кроме того, деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2051380-muzhchina-s-razbegu-razbil-steklo-na-dveri-i-zainteresoval-politsiyu-v-almaty-video/

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