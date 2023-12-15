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Полицейский, признанный виновным по трем уголовным статьям, остался на свободе в Атырау

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Капитан полиции
Капитан полиции. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Судом оперуполномоченный из Атырау признан виновным в мошенничестве, подстрекательстве к даче взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Смягчить наказание помогли четверо детей бывшего капитана полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на Атырауский областной суд.

Как сообщает официальный сайт областного суда, судом №2 Атырау рассмотрено уголовное дело в отношении оперуполномоченного, носившего звание капитана полиции.

Суд установил, что с 2021 по 2023 годы обвиняемый, будучи сотрудником полиции, используя свои должностные полномочия вопреки интересам службы, периодически в качестве долга получал денежные средства от двух граждан.

"Кроме того, он 7 декабря 2021 года, пообещав помочь освободить от уголовной ответственности гражданку, занимавшуюся сбытом наркотического средства, обманывая, подстрекал ее дать взятку должностному лицу. Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, переводами денежных средств и другими материалами дела", - отметили в суде.

При этом не подтвердилось обвинение полицейского в том, что 6 декабря 2021 года при проведении обыска он, используя свои должностные полномочия, изъял мобильный телефон и кошелек задержанного для последующего присвоения себе.

При назначении наказания суд признал смягчающим обстоятельством наличие на иждивении у полицейского четырех малолетних детей, а также добровольное возмещение имущественного ущерба. Отягчающим обстоятельством стало нарушение принятой присяги.

Суд признал мужчину виновным по п.2 ч.3 ст.190, ч.4 ст.28-ч.2 ст.367, ч.2-1 ст.361 УК РК.

На основании ч.3 ст.58 УК РК обвиняемому назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года с пожизненным лишением права занимать определенные должности. Он лишен специального звания капитана полиции.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.2 ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, совершенное лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения, наказывается штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

А согласно ч.4 ст.28 и ч.2 ст.367 УК РК подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению уголовного правонарушения путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом, а дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации лично или через посредника, совершенная в значительном размере, наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Также в соответствии с ч.2-1 ст.361 УК РК использование лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, совершенное сотрудником правоохранительного органа, наказывается штрафом в размере до 4000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2051032-politseyskiy-priznannyy-vinovnym-po-trem-ugolovnym-statyam-ostalsya-na-svobode-v-atyrau/

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