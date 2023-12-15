Видеосъемка в магазине довела до драки и суда в Атырауской области

В Атырауской области посетительница устроила конфликт в минимаркете и нанесла побои хозяйке торговой точки. За это ее оштрафовали, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальном сайте Атырауского областного суда, 7 июля этого года женщина со своим маленьким ребенком пришла в минимаркет, расположенный в селе Бейбарыс Махамбетского района.

Там без разрешения и ведома владельца стала снимать на видео помещение магазина, его собственницу и других посетителей.

"Устроила конфликт, выражая неуважение к окружающим, нарушающее общественный порядок и спокойствие физических лиц.

Кроме того, 7 июля 2023 года в том же минимаркете в ходе обоюдной перепалки нанесла побои владелице, причинив ей физическую боль, не повлекшую причинение легкого вреда здоровью", - отметили в суде.

В суде обе стороны конфликта предоставили видеозаписи. Вина устроившей скандал женщины была полностью подтверждена в ходе заседания.

Постановлением суда Атырау 8 ноября 2023 года жительница региона была признана виновной в совершении административных правонарушений по ч.1 ст.434 и ч.1 ст.73-2 КоАП РК. Ее обязали выплатить штрафы в общей сумме 72 450 тенге.

Не согласившись с таким решением, женщина через адвоката подала апелляционную жалобу, просила отменить постановление и прекратить дело в отношении нее.

Рассмотрев материалы, апелляционная инстанция согласилась с выводами суда первой инстанции и пришла к выводу, что оснований для изменения или отмены постановления нет.

Отметим, что по ч.1 ст.434 КоАП РК мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере 20 МРП либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.

А согласно ч.1 ст.73-2 КоАП РК нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, влечет штраф в размере 10 МРП либо административный арест на срок до десяти суток.