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Породистый кот очаровал жительницу Семея и стал причиной уголовного дела

Опубликовано:

Морда кошки крупным планом
Кошка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жительницу Семея подозревают в краже породистого кота из кафе. В ее отношении завели уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции области Абай.

Жительницу области Абай подозревают в краже чужого породистого кота.

"В полицию Семея обратился владелец кафе, который сообщил, что неизвестное лицо с территории кафе, расположенного в центре города, похитил британского кота", – говорится в официальном Telegram-канале областного ДП.

Подозреваемую установили при помощи камер видеонаблюдения – 37-летняя женщина пояснила следователям, что животное очень ей понравилось. Кота вернули владельцу.

В отношении нее завели дело по части 1 статьи 188 УК РК “Кража”.

Согласно части 1 статьи 188 УК, кража наказывается:

  • исправительными работами или штрафом до 1000 МРП (3,4 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам до 800 часов;
  • либо ограничением или лишением свободы на срок до 3 лет.

Также у лица могут конфисковать имущество.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2050905-porodistyy-kot-ocharoval-zhitelnitsu-semeya-i-stal-prichinoy-ugolovnogo-dela/

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