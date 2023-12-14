Породистый кот очаровал жительницу Семея и стал причиной уголовного дела

Жительницу Семея подозревают в краже породистого кота из кафе. В ее отношении завели уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции области Абай.

Жительницу области Абай подозревают в краже чужого породистого кота.

"В полицию Семея обратился владелец кафе, который сообщил, что неизвестное лицо с территории кафе, расположенного в центре города, похитил британского кота", – говорится в официальном Telegram-канале областного ДП.

Подозреваемую установили при помощи камер видеонаблюдения – 37-летняя женщина пояснила следователям, что животное очень ей понравилось. Кота вернули владельцу.

В отношении нее завели дело по части 1 статьи 188 УК РК “Кража”.

Согласно части 1 статьи 188 УК, кража наказывается:

исправительными работами или штрафом до 1000 МРП (3,4 млн тенге);

либо привлечением к общественным работам до 800 часов;

либо ограничением или лишением свободы на срок до 3 лет.

Также у лица могут конфисковать имущество.