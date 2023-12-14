Породистый кот очаровал жительницу Семея и стал причиной уголовного дела
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Жительницу Семея подозревают в краже породистого кота из кафе. В ее отношении завели уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции области Абай.
Жительницу области Абай подозревают в краже чужого породистого кота.
"В полицию Семея обратился владелец кафе, который сообщил, что неизвестное лицо с территории кафе, расположенного в центре города, похитил британского кота", – говорится в официальном Telegram-канале областного ДП.
Подозреваемую установили при помощи камер видеонаблюдения – 37-летняя женщина пояснила следователям, что животное очень ей понравилось. Кота вернули владельцу.
В отношении нее завели дело по части 1 статьи 188 УК РК “Кража”.
Согласно части 1 статьи 188 УК, кража наказывается:
- исправительными работами или штрафом до 1000 МРП (3,4 млн тенге);
- либо привлечением к общественным работам до 800 часов;
- либо ограничением или лишением свободы на срок до 3 лет.
Также у лица могут конфисковать имущество.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2050905-porodistyy-kot-ocharoval-zhitelnitsu-semeya-i-stal-prichinoy-ugolovnogo-dela/