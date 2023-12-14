Астанчанка отдала 600 тыс. тенге за несуществующую роль в кино

Жительницу Астаны обманули на 600 тыс. тенге, пообещав роль в кино для ее детей. Подозреваемый задержан, он может быть причастен к серии мошенничеств, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Астанчанка обратилась в полицию с заявлением. Она пояснила, что в WhatsApp нашла объявление, где молодой человек за определенную плату предлагал роль в кино.

Женщина поверила в эти обещания и передала 600 тыс. тенге, ожидая, что ее дети получат роль в кино.

Как сообщили в полиции, в течение двух месяцев злоумышленник придумывал различные отговорки - в итоге потерпевшая обратилась в органы правопорядка.

В настоящее время подозреваемый установлен и задержан - им оказался 22-летний житель столицы.

Выяснилось, что он может быть причастен к трем эпизодам мошенничества в Астане.

В настоящее время проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК.

Парень дал признательные показания.

Согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.