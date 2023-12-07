Десятки девушек легкого поведения наказали в Актобе

Десятки девушек легкого поведения установили полицейские Актобе – всех их привлекли к административной ответственности по двум статьям, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Полицейские Актобе в ходе ОПМ "Трафик" установили 60 девушек легкого поведения. Их привлекли к ответственности по статье 449 КоАП "Приставание в общественных местах", 492 КоАП "Проживание в РК без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность".

Помимо этого в городе выявили четыре массажных салона и сауну – владельцы заведений тоже понесли ответственность по статье 450 КоАП РК "Предоставление помещений для занятия проституцией или сводничеством", сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Согласно статье 449 КоАП, приставание в общественных местах наказывается:

штрафом до 10 МРП (34 500 тенге);

либо административным арестом до пяти суток;

либо адмвыдворением за пределы Казахстана в случае, если данное правонарушение было совершено иностранцем.

В соответствии со статьей 492 КоАП, проживание в РК без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность наказывается штрафом до 20 МРП (69 тыс. тенге).

Согласно статье 450 КоАП, предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества влечет штраф на физических и должностных лиц в размере 100 МРП (345 тыс. тенге).