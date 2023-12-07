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В Брянске восьмиклассница открыла стрельбу из ружья в школе. Что известно

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Полицейские машины на месте преступления
Полиция. Иллюстративное фото: Getty Images/Max_grpo

По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы, которую устроила восьмиклассница в гимназии Брянска. Школьница, открывшая стрельбу, покончила с собой.

Информация о погибших и пострадавших разнится. Администрация Брянска изначально сообщала о двух погибших и четырех раненых. По данным МВД, во время стрельбы пострадали три человека, а стрелявшая девушка совершила самоубийство.

Телеграм-канал Baza со ссылкой на свои источники сообщает, что восьмиклассница застрелила двух человек — одноклассницу и одну из преподавательниц.

ТАСС со ссылкой на информацию из больниц пишет, что один из двух школьников, пострадавших при стрельбе в гимназии, находится в реанимации, есть угроза его жизни. Состояние второго стабильное, средней тяжести.

Гимназия № 5, где произошла стрельба, оцеплена полицией. Все ученики были эвакуированы.

В Следственном комитете заявили, что возбуждено дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Отца устроившей стрельбу школьницы доставили на допрос к следователям.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале, что, по предварительной информации, школьница "пронесла в школу охотничье ружье "Бекас-3", принадлежащее ее отцу".

«Оружие было спрятано в тубусе», — уточнил депутат.

Конфликт с одноклассниками рассматривается в качестве приоритетной версии стрельбы, которую открыла ученица гимназии, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Агентство также сообщает, что девочка открыла стрельбу практически сразу, как вошла в класс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2049673-v-bryanske-vosmiklassnitsa-otkryla-strelbu-iz-ruzhya-v-shkole-chto-izvestno/

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