Стрельба произошла в Брюсселе: среди пострадавших – помощница депутата Европарламента

В центре Брюсселя произошла стрельба, в результате которой четыре человека получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии. В числе пострадавших – помощница депутата Европарламента.

Как сообщает местное издание DH, на популярной торговой улице Авеню де ла Тусон д'Ор в центре Брюсселя вчера вечером, 6 декабря, произошла стрельба. В результате происшествия пострадали четыре человека, один из них получил серьезные ранения.

"Около 19:30 нам сообщили о перестрелке на Авеню де ла Тусон д'Ор. Наши службы немедленно выехали на место происшествия. Всего было ранено четыре человека. В заявлении прокуратуры говорится, что одна из жертв в опасности", – заявили в полиции.

По информации издания, когда правоохранители прибыли на место происшествия, преступников на месте уже не было.

"Мужчина пришел с пистолетом, выстрелил несколько раз, после чего началась паника, около двадцати человек укрылись в галерее, в том числе одна женщина, раненная в правую ногу, туристка. Я позвонила в полицию, и они прибыли с пожарными", – сообщила полиции менеджер пивоварни.

Полиция исключает теракт, стрелок еще не пойман. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту покушения на убийство.

Также, как сообщает , помощница депутата Европарламента тоже была ранена при стрельбе. Ее госпитализировали в больницу с травмами, не опасными для жизни.

"Один из наших сотрудников был ранен в результате перестрелки в Брюсселе. Ужасно. В настоящее время пострадавшему оказывается помощь, ситуация не считается критической", – заявил депутат ЕНП Томаш Тобе в (ранее Twitter).

Инцидент также прокомментировала президент Европейского парламента Роберта Метсола.

"Наши мысли о сотруднике Европарламента и других пострадавших в результате стрельбы сегодня вечером в Брюсселе. Желаю им всем скорейшего выздоровления. И я благодарна экстренным службам. Я разговаривала с членом парламента, у которого работает ассистент, и поговорю с пострадавшей, как только она поправится", – добавила она.

По информации на сайте ЕС, Европейский парламент является законодательным органом Евросоюза. Он избирается напрямую избирателями ЕС каждые 5 лет. Последние выборы состоялись в мае 2019 года.

В Европарламент входят 705 депутатов. ЕП осуществляет свою деятельность преимущественно Страсбурге (Франция), Брюсселе (Бельгия) и Люксембурге.

Напомним, в октябре в Брюсселе застрелили двух человек перед отборочным матчем на Евро-2024 между Бельгией и Швецией. Власти страны назвали это терактом, а сам матч – отменили.