Стрельба произошла в Брюсселе: среди пострадавших – помощница депутата Европарламента
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В центре Брюсселя произошла стрельба, в результате которой четыре человека получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии. В числе пострадавших – помощница депутата Европарламента.
Как сообщает местное издание DH, на популярной торговой улице Авеню де ла Тусон д'Ор в центре Брюсселя вчера вечером, 6 декабря, произошла стрельба. В результате происшествия пострадали четыре человека, один из них получил серьезные ранения.
"Около 19:30 нам сообщили о перестрелке на Авеню де ла Тусон д'Ор. Наши службы немедленно выехали на место происшествия. Всего было ранено четыре человека. В заявлении прокуратуры говорится, что одна из жертв в опасности", – заявили в полиции.
По информации издания, когда правоохранители прибыли на место происшествия, преступников на месте уже не было.
"Мужчина пришел с пистолетом, выстрелил несколько раз, после чего началась паника, около двадцати человек укрылись в галерее, в том числе одна женщина, раненная в правую ногу, туристка. Я позвонила в полицию, и они прибыли с пожарными", – сообщила полиции менеджер пивоварни.
Полиция исключает теракт, стрелок еще не пойман. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту покушения на убийство.
Также, как сообщает Politico, помощница депутата Европарламента тоже была ранена при стрельбе. Ее госпитализировали в больницу с травмами, не опасными для жизни.
"Один из наших сотрудников был ранен в результате перестрелки в Брюсселе. Ужасно. В настоящее время пострадавшему оказывается помощь, ситуация не считается критической", – заявил депутат ЕНП Томаш Тобе в соцсети Х (ранее Twitter).
Инцидент также прокомментировала президент Европейского парламента Роберта Метсола.
"Наши мысли о сотруднике Европарламента и других пострадавших в результате стрельбы сегодня вечером в Брюсселе. Желаю им всем скорейшего выздоровления. И я благодарна экстренным службам. Я разговаривала с членом парламента, у которого работает ассистент, и поговорю с пострадавшей, как только она поправится", – добавила она.
По информации на сайте ЕС, Европейский парламент является законодательным органом Евросоюза. Он избирается напрямую избирателями ЕС каждые 5 лет. Последние выборы состоялись в мае 2019 года.
В Европарламент входят 705 депутатов. ЕП осуществляет свою деятельность преимущественно Страсбурге (Франция), Брюсселе (Бельгия) и Люксембурге.
Напомним, в октябре в Брюсселе застрелили двух человек перед отборочным матчем на Евро-2024 между Бельгией и Швецией. Власти страны назвали это терактом, а сам матч – отменили.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2049577-strelba-proizoshla-v-bryussele-sredi-postradavshih-pomoschnitsa-deputata-evroparlamenta/