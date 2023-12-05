Кровь и голый мужчина: жители Актау в ужасе от происходящего в съемной квартире

Жители жилого комплекса "Ботанический сад", расположенного в 10 микрорайоне Актау, уже год ищут управу на недобросовестных квартиросъемщиков, которые в минувшие выходные устроили драку с поножовщиной. Ситуацию прокомментировали в ДП Мангистауской области, передает Lada.kz.

В подтверждение своих слов жильцы дома предоставили записи с камер, расположенных в подъезде. На кадрах, снятых 3 декабря, запечатлено странное поведение мужчин: один из них голый и убегает от другого, который вскоре возвращается с ранением. По всему подъезду - следы крови.

По словам жителей, беспорядки регулярно устраивают соседи из квартиры, сдающейся в аренду.

"Мы уже более 20 заявлений написали в полицию. Эти беспорядки длятся уже целый год. В нашем доме риэлторская компания сдает квартиру, в доме творится полный ужас! Приходят наркоманы, которые сломали все розетки в поисках закладок, постоянно ломают входную дверь. В этой квартире постоянные тусовки, там же бывают и женщины с низкой социальной ответственностью. Во дворе и в квартире происходят постоянно пьяные драки.

Вчера голый мужчина бегал по дому, а за ним гнался второй с ножом. В итоге весь дом в крови, приезжала полиция и две кареты скорой помощи. После каждого инцидента мы вызываем полицию, но результата никакого нет вообще. Мы боимся сами ходить в подъезде, не говорю уже о наших детях", - жалуются люди.

Жители говорят, что неоднократно обращались в риэлторское агентство, но никаких действий в ответ не последовало. По мнению компании, жалобы поступают только от жильцов этого дома. Возможно, после произошедшей драки агентство будет вынуждено принять меры.

Департамент полиции Мангистауской области дал комментарий о произошедшем. По данным ведомства, 3 декабря 2023 года около 16.30 на пульт дежурного "102" поступил вызов по адресу: 10 микрорайон, 11 дом. Отмечалось, что мужчина просит помощи. На место происшествия выехал участковый инспектор.

"Как выяснилось, двое граждан были в состоянии алкогольного опьянения и между ними произошел конфликт. Друг к другу они претензий и заявлений не имеют. В отношении мужчин 27 и 47 лет составлены административные протоколы по ч.1 ст.440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения)", - пояснили в ДП региона.

Здесь добавили, что о выявленном факте аренды данной квартиры в департамент государственных доходов было направлено уведомление для проверки.

Отметим, что согласно ч.1 ст.440 КоАП РК распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей (17 250 тенге).