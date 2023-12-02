Группу людей с золотом на 130 млн тенге задержали в Акмолинской области

Группу людей с золотом на 130 миллионов тенге задержали в Акмолинской области. Операция была проведена 21 ноября в Степногорске, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, 21 ноября сотрудниками департамента по борьбе с организованной преступностью МВД и ДП Акмолинской области при координации прокуратуры на территории Степногорска пресечена незаконная деятельность группы лиц, состоящей из работников золотодобывающего предприятия.

В состав входили сотрудники цеха готовой продукции, которыми руководил мастер технологического участка этого же предприятия.

В рамках специальных мероприятий установлено, что, используя служебные возможности, подозреваемые намеревались наладить систему хищения золотосодержащей руды с рудника Аксу.

"Для реализации своих преступных намерений злоумышленники использовали слепые зоны, которые не охватываются системой видеонаблюдения, после чего похищенное пытались вынести в рабочей одежде.

У задержанных изъято порядка 7 кг концентрата, содержащего 4,5 кг чистого золота, что в денежном эквиваленте составляет более 130 млн тенге", - рассказали в МВД.

Подозреваемые арестованы и помещены в следственный изолятор. Досудебное расследование проводится по факту кражи, совершенной в особо крупном размере.

Наказание за кражу в Казахстане

Согласно ст.188 УК РК:

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Кража, совершенная:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) исключен;

4) путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Кража, совершенная:

1) в крупном размере;

2) неоднократно;

3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

4. Кража, совершенная:

1) преступной группой;

2) из нефтегазопровода;

3) в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.