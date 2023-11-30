Бизнесмен в Шымкенте пришел в рестобар с винтовкой и открыл огонь

Молодой бизнесмен пошел в рестобар в Шымкенте с винтовкой и открыл огонь, в результате чего были ранены два человека. Дело в отношении 23-летнего парня, обвиняемого в хулиганстве с применением огнестрельного оружия, рассмотрели в уголовном суде, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор.

Как следует из материалов дела, 23-летний директор одного из ТОО зашел в увеселительное заведение прямо с ружьем. В компании с ним был еще его приятель.

В ходе вечеринки друг бизнесмена вышел на улицу, там он поссорился и был избит компанией других молодых людей.

Узнав об этом, предприниматель тут же взял оружие и выбежал на улицу, где открыл огонь по противникам.

В приговоре указывается, что орудием преступления была пневматическая винтовка марки "Вепрь-12 "Молот" 12 калибра с 8 патронами в патроннике. Двое из оппонентов получили легкое ранение по ногам. Затем стрелок и его приятель скрылись на машине.

Все фигуранты дела были установлены. Подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело. В ходе следствия пострадавшие примирились с обвиняемым, который возместил им весь ущерб. В суде они претензий к подсудимому не предъявляли.

Органы обвинения квалифицировали его деяние как хулиганство с применением огнестрельного оружия (ст.293 ч.3 УК РК). В связи с примирением сторон парень получил три года ограничения свободы.

Добавим, что согласно ст.293 ч.3 УК РК хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, совершенное с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.