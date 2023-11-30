Бизнесмен в Шымкенте пришел в рестобар с винтовкой и открыл огонь
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Молодой бизнесмен пошел в рестобар в Шымкенте с винтовкой и открыл огонь, в результате чего были ранены два человека. Дело в отношении 23-летнего парня, обвиняемого в хулиганстве с применением огнестрельного оружия, рассмотрели в уголовном суде, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор.
Как следует из материалов дела, 23-летний директор одного из ТОО зашел в увеселительное заведение прямо с ружьем. В компании с ним был еще его приятель.
В ходе вечеринки друг бизнесмена вышел на улицу, там он поссорился и был избит компанией других молодых людей.
Узнав об этом, предприниматель тут же взял оружие и выбежал на улицу, где открыл огонь по противникам.
В приговоре указывается, что орудием преступления была пневматическая винтовка марки "Вепрь-12 "Молот" 12 калибра с 8 патронами в патроннике. Двое из оппонентов получили легкое ранение по ногам. Затем стрелок и его приятель скрылись на машине.
Все фигуранты дела были установлены. Подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело. В ходе следствия пострадавшие примирились с обвиняемым, который возместил им весь ущерб. В суде они претензий к подсудимому не предъявляли.
Органы обвинения квалифицировали его деяние как хулиганство с применением огнестрельного оружия (ст.293 ч.3 УК РК). В связи с примирением сторон парень получил три года ограничения свободы.
Добавим, что согласно ст.293 ч.3 УК РК хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, совершенное с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2048410-biznesmen-v-shymkente-prishel-v-restobar-s-vintovkoy-i-otkryl-ogon/