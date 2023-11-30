80 долларов потребовали у казахстанки за восстановление страницы в Instagram

Неизвестные обманным путем завладели страницей в Instagram 47-летней жительницы Кокшетау и потребовали за восстановление доступа 80 долларов (около 37 тыс. тенге), передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

По информации пресс-службы ведомства, 27 ноября в дежурную часть УП Кокшетау поступило заявление от 47-летней местной жительницы. Она сообщила, что 25 ноября неизвестные обманным путем завладели ее страницей в Instagram.

Стражи порядка выяснили, что женщине пришло сообщение в WhatsApp с российского номера. В нем указывалось, что она нарушила авторские права и ее аккаунт в Instagram заблокируют, если она не заполнит анкетные данные по ссылке.

Акмолинка сделала все необходимое, после чего ее аккаунт заблокировали. Далее у нее начали требовать 80 долларов США (около 37 тыс. тенге) и скидывать эту же ссылку всем подписчикам. Об этом женщина узнала от своих знакомых.

По данному факту начато досудебное производство по ст.205 УК РК "Неправомерный доступ к информации, в информационную систему или сеть телекоммуникаций". Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Правоохранители просят жителей не отвечать на сомнительные сообщения в мессенджерах и социальных сетях с незнакомых, тем более иностранных номеров, а также не переходить по отправленным ссылкам.

Наказание за неправомерный доступ к информации, в информационную систему или сеть телекоммуникаций

Согласно ст.205 УК РК:

1. Умышленный неправомерный доступ к охраняемой законом информации, содержащейся на электронном носителе, в информационную систему или сеть телекоммуникаций, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, –

наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

2. То же деяние, совершенное в отношении критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия, наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.