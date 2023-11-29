Майор полиции лишился звания в Шымкенте из-за дела с ущербом в 160 млн тенге

Межрайонный уголовный суд Шымкента рассмотрел дело в отношении майора, старшего инспектора миграционного отдела, которому инкриминировался служебный подлог, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор суда.

Экс-полицейский предстал перед судом по ст.369 ч.2-1 УК РК. Из материалов дела следует, что 37-летний майор, уполномоченный на проверку и регистрацию очередников, состоявших в очереди на получение государственного льготного жилья, в течение 2021-2022 годов вносил заведомо ложную информацию в официальную базу данных.

В результате следствие выявило 16 эпизодов незаконного оформления льготных кредитов по государственной жилищной программе "Шаңырақ". По оценке следователей ущерб составил 160 млн тенге.

Сам обвиняемый утверждал, что он никакого отношения к данным оформлениям не имел. Более того, в указанный период он находился в отпуске или на больничном.

При этом его служебной флешкой с доступом и паролями к официальной базе в это время пользовались другие уполномоченные сотрудники.

Однако суд счел доказанными предъявленные обвинения. Мужчину приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, пожизненно лишили права занимать посты в госорганах и звания майора.

Добавим, следствием не установлено, что обвиняемый получил какой-либо доход от своей незаконной деятельности, поэтому конфискация незаконно полученного обогащения судом не применялась.

Приговор еще не вступил в силу. Вопрос в отношении 16 новоселов, незаконно получивших жилье по госпрограмме, в настоящее время решается компетентными органами.

Отметим, что согласно ст.369 ч.2-1 УК РК служебный подлог, то есть внесение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений либо внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, либо выдача заведомо ложных или поддельных документов, если эти деяния совершены в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, совершенный сотрудником правоохранительного органа, наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.