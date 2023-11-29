Растрату 223 млн тенге выявили в Жезказгане

Прокурорами проверена деятельность отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жезказгана, выявлен факт растраты, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру области Ұлытау.

По результатам проверки выявлен факт растраты вверенного чужого имущества в особо крупном размере при реконструкции и модернизации тепловых сетей г.Жезказган.

Так, в 2021 году должностными лицами Отдела ЖКХ строительные работы приняты по завышенной стоимости, что повлекло необоснованную выплату бюджетных средств на сумму свыше 223 млн тенге.

По данному факту прокуратурой области начато досудебное производство по статье 189 Уголовного кодекса (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества), расследование которого поручено Департаменту Агентства по противодействию коррупции по области Ұлытау.

Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратуры области.

В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Вместе с тем согласно статьи 77 Конституции Республики Казахстан и статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается не виновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.