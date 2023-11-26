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Мужчину заподозрили в изнасиловании дочери в Павлодаре: его ищет полиция

Опубликовано:

Девочка сидит на полу
Девочка. Иллюстративное фото: SB Arts Media/Getty Images

В Павлодаре разыскивают мужчину по подозрению в насильственных действиях в отношении дочери. По словам потерпевшей, подобное повторялось в течение нескольких лет, передает Pavlodarnews.kz.

Об инциденте сообщили представители пресс-службы ДП Павлодарской области.

"Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию мужчины, подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своей дочери", – заявили полицейские.

Отмечается, что во все территориальные подразделения полиции, а также погранслужбы региона и страны уже разосланы ориентировки.

"По обращению матери девочки, досудебное расследование начато по части 4 статьи 121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера", – говорится в публикации.

Как пишет издание, со слов потерпевшей, насильственные действия со стороны отца совершались с мая 2020 по февраль 2022 года. Однако ранее в полицию они не обращались.

На данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза.

Добавим, согласно части 4 статьи 121 УК РК насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней, наказываются лишением свободы сроком на 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2047669-muzhchinu-zapodozrili-v-iznasilovanii-docheri-v-pavlodare-ego-ischet-politsiya/

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