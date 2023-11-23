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Пассажир такси в Астане забрал из салона чужой рюкзак с 9 млн тенге

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Подозреваемый с рюкзаком в руках
Подозреваемый с рюкзаком в руках. Фото: polisia.kz

В Астане в полицию обратился водитель частного такси, который сообщил что из салона авто у него пропала сумка с крупной суммой денег, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что в Управление полиции района Нура обратился водитель такси.

"Со слов мужчины, он, подрабатывая частным извозом, брал автомобиль Toyota Camry у приятеля. В очередной раз, взяв автомобиль, он не знал, что в салоне находится рюкзак с деньгами, который, по забывчивости, оставил его друг", – рассказали полицейские.

При этом в рюкзаке, по данным правоохранителей, находилось 9 млн тенге.

В ходе расследования полицейские выяснили, что за ночь в салоне такси побывало 17 человек. Они установили все адреса, куда доставили пассажиров, и при просмотре видеокамер заметили мужчину, который держал в руках пропавшую сумку.

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками полиции установлен 30-летний пассажир, который в ночное время, находясь в салоне такси, обнаружил на пассажирском сиденье рюкзак. Доехав до места назначения, он забрал с собой чужое имущество", – заявили представители МВД.

Сейчас в отношении пассажира проводится досудебное расследование. Проверяется причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Добавим, что тайное хищение чужого имущества – это кража, согласно статье 188 Уголовного кодекса РК.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:

  • в крупном размере;
  • неоднократно;
  • с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2047258-passazhir-taksi-v-astane-zabral-iz-salona-chuzhoy-ryukzak-s-9-mln-tenge/

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