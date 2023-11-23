Пристрастие к одежде довело актюбинку до тюрьмы

Актюбинка отправится в колонию из-за своего пристрастия к кражам женской одежды. Женщина сначала была ограничена в свободе, потом попала в исправительное учреждение, откуда ее отпустили, но должных выводов она для себя не сделала, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, в 2021 году женщина за кражи одежды приговором суда была взята на контроль службой пробации района Астана в Актобе.

С ней провели разъяснительную работу по порядку отбывания наказания. Однако осужденная неоднократно нарушала требования, поэтому ее лишили свободы и отправили в женскую колонию в Атырау.

После ей смягчили наказание, заменив его на ограничение свободы, и снова поставили на учет службы пробации.

Сотрудники оказали поддержку актюбинке, ей было выделено одноразовое социальное пособие, оказано содействие в получении медицинской помощи по состоянию здоровья, также ей нашли постоянную работу, от которой она письменно отказалась.

Не сделав должных выводов для себя, женщина продолжала грубо нарушать порядок отбывания наказания, невзирая на замечания и предоставленные ей льготы. Она совершила ряд правонарушений и была привлечена несколько раз к ответственности.

"Были случаи, когда она не являлась на отметку. В связи с этим суд №2 города Актобе удовлетворил представление сотрудников службы пробации. Постановлением ей ограничение свободы было заменено на лишение свободы сроком на 3 года", - рассказала инспектор службы пробации района Астана в Актобе Светлана Малайдарова.

Добавим, что согласно ст.44 УК РК ограничение свободы состоит в установлении пробационного контроля за осужденным на срок от шести месяцев до семи лет и привлечении его к принудительному труду по сто часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания.

Пробационный контроль осуществляется уполномоченным государственным органом и по решению суда включает исполнение осужденным обязанностей: не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления уполномоченного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного; не посещать определенные места; пройти курс лечения от психических, поведенческих расстройств (заболеваний), связанных с употреблением психоактивных веществ, заболеваний, передающихся половым путем; осуществлять материальную поддержку семьи; другие обязанности, которые способствуют исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых уголовных правонарушений.

В случае злостного уклонения от отбывания ограничения свободы его неотбытый срок заменяется лишением свободы из расчета один день лишения свободы за один день ограничения свободы.