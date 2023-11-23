Мужчину ударили ножом на улице в Петропавловске: задержан 17-летний подросток

В Петропавловске во дворе одного из домов 51-летнему мужчине нанесли ножевое ранение. Пострадавшего госпитализировали, а под подозрение попал 17-летний подросток, передает Петропавловск.news.

Как пишет издание, ссылаясь на данные ДП СКО, инцидент произошел 21 ноября в 20:32 во дворе дома по улице Сейфуллина.

"Неизвестные лица в ходе конфликта нанесли ножевое ранение 51-летнему мужчине, в результате чего он был госпитализирован", – говорится в сообщении.

При этом полицейские установили трех подозреваемых 20 и 17 лет. Их задержали.

"Предварительно установлено, что ножевое ранение потерпевшему нанес 17-летний подросток, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной и административной ответственности за различные правонарушения", – добавили стражи порядка.

Сейчас в отношении задержанных избирается мера пресечения.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 293 УК РК "Хулиганство".

Отметим, что согласно статье 293 УК РК, хулиганство – это особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом.

Оно наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

При этом то же деяние, если оно:

совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

связано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка;

совершено неоднократно;

совершено на борту воздушного, речного, морского судна, железнодорожного транспорта, –

наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17,2 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

"Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок", – говорится в тексте УК РК.

Кроме того, деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.