Мать военнослужащего из Тараза заявила, что ее сыну в армии угрожали изнасилованием

Родители 18-летнего военнослужащего из Тараза, проходившего службу в Астане, заявили, что их сына избили и угрожали изнасилованием в воинской части, передает сайт телеканала КТК.

По словам матери казахстанца, ее сын очень хотел в армию, однако в самой воинской части его не только избили, но и угрожали ему изнасилованием, а после заявили, что у молодого человека может быть психическое расстройство.

Родители бойца уверены, что никакого расстройства у него нет, а таким образом в армии пытаются скрыть неуставные отношения, которые якобы начались сразу после призыва.

"Мой сын мне рассказал, что бить его начали еще в поезде. Потом в части какой-то младший сержант завел его в комнату и стал угрожать. Якобы мой сын - стукач, и теперь ему покажут. Грозили изнасилованием. Но они не успели: за ним приехали мы", - рассказала женщина.

Она добавила также, что на теле ее сына нашли синяки и ушибы, а два сержанта признались, что оскорбляли молодого бойца и ударили ремнем.

После случившегося казахстанец, как сообщает телеканал, служить не смог. Он постоянно жаловался матери на неуставные отношения, угрозы об изнасиловании и на головные боли.

Тогда срочника перевели из Астаны в воинскую часть Тараза, но и там не задалось. Теперь столичные военные определяют психическое состояние призывника.

"В настоящее время Ж. У. направлен в главный военный клинический госпиталь города Астаны для определения его психического состояния.

По поводу жалоб матери на моральное давление сына, угрозы физического насилия: военной полицией проведено расследование, никакие обвинения не подтверждены", - заявила начальник пресс-службы Таразского гарнизона, Центра медиаконтента МО РК Дина Мухаринова.

Источник: КТК

Напомним, в конце сентября во время проведения работ на учебном полигоне в Мангистауской области произошел взрыв неизвестного вещества. Погиб солдат-срочник. По факту гибели солдата было начато досудебное расследование по части 2 статьи 453 "Халатное отношение к службе, повлекшее смерть человека".

Тогда же сообщалось, что в Жамбылской области три офицера Нацгвардии получили ранения на полигоне - инцидент произошел во время учебных стрельб.

А в начале года сообщалось, что военнослужащий, проходящий срочную службу в Шымкенте, неожиданно попал в психиатрическую больницу. Родные юноши рассказывали, что навещали его за 5 дней до инцидента и тогда он был абсолютно здоров. Медики сообщали, что при поступлении у парня были нарушения психического состояния.