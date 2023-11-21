Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Мать военнослужащего из Тараза заявила, что ее сыну в армии угрожали изнасилованием

Опубликовано:

Военный в форме
Военные. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Родители 18-летнего военнослужащего из Тараза, проходившего службу в Астане, заявили, что их сына избили и угрожали изнасилованием в воинской части, передает сайт телеканала КТК.

По словам матери казахстанца, ее сын очень хотел в армию, однако в самой воинской части его не только избили, но и угрожали ему изнасилованием, а после заявили, что у молодого человека может быть психическое расстройство.

Родители бойца уверены, что никакого расстройства у него нет, а таким образом в армии пытаются скрыть неуставные отношения, которые якобы начались сразу после призыва.

"Мой сын мне рассказал, что бить его начали еще в поезде. Потом в части какой-то младший сержант завел его в комнату и стал угрожать. Якобы мой сын - стукач, и теперь ему покажут. Грозили изнасилованием. Но они не успели: за ним приехали мы", - рассказала женщина.

Она добавила также, что на теле ее сына нашли синяки и ушибы, а два сержанта признались, что оскорбляли молодого бойца и ударили ремнем.

После случившегося казахстанец, как сообщает телеканал, служить не смог. Он постоянно жаловался матери на неуставные отношения, угрозы об изнасиловании и на головные боли.

Тогда срочника перевели из Астаны в воинскую часть Тараза, но и там не задалось. Теперь столичные военные определяют психическое состояние призывника.

"В настоящее время Ж. У. направлен в главный военный клинический госпиталь города Астаны для определения его психического состояния.

По поводу жалоб матери на моральное давление сына, угрозы физического насилия: военной полицией проведено расследование, никакие обвинения не подтверждены", - заявила начальник пресс-службы Таразского гарнизона, Центра медиаконтента МО РК Дина Мухаринова.

Источник: КТК

Напомним, в конце сентября во время проведения работ на учебном полигоне в Мангистауской области произошел взрыв неизвестного вещества. Погиб солдат-срочник. По факту гибели солдата было начато досудебное расследование по части 2 статьи 453 "Халатное отношение к службе, повлекшее смерть человека".

Тогда же сообщалось, что в Жамбылской области три офицера Нацгвардии получили ранения на полигоне - инцидент произошел во время учебных стрельб.

А в начале года сообщалось, что военнослужащий, проходящий срочную службу в Шымкенте, неожиданно попал в психиатрическую больницу. Родные юноши рассказывали, что навещали его за 5 дней до инцидента и тогда он был абсолютно здоров. Медики сообщали, что при поступлении у парня были нарушения психического состояния.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2046772-mat-voennosluzhaschego-iz-taraza-zayavila-chto-ee-synu-v-armii-ugrozhali-iznasilovaniem/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.