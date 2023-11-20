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11 млн тенге исчезли со счета жителя Темиртау

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Мужчина и женщина сидят на диване
Мужчина и женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

Более 11 млн тенге пропали со счета 77-летнего жителя Темиртау. К этому могут быть причастны две "помощницы", которым пенсионер доверял, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в Восточный отдел полиции УП Темиртау обратился 77-летний пенсионер. Он сообщил, что неизвестный похитил с его счета 11 млн 450 тысяч тенге.

Одна из версий, которую стали отрабатывать правоохранители, денежные средства прибрал к рукам тот, кого потерпевший хорошо знал.

Выяснилось, что у мужчины в квартире часто бывали две пожилые женщины, проживающие в этом же квартале. Они прибирались, готовили пищу, приобретали продукты. При этом пенсионер так доверял "помощницам", что нередко передавал им свою банковскую карту.

Полицейские задержали подозреваемых в возрасте 62 и 70 лет. Они дали признательные показания. Ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество".

Наказание за мошенничество в Казахстане

Согласно ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

2. Мошенничество, совершенное: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения; 

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы; 

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Мошенничество, совершенное: 

1) в крупном размере; 

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения; 

3) в отношении двух или более лиц; 

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены: 

1) преступной группой; 

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2046670-11-mln-tenge-ischezli-so-scheta-zhitelya-temirtau/

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