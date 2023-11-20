Мать 8 детей "кинула" казахстанцев на полмиллиарда тенге

Жительницу Астаны, мать 8 детей, приговорили к 8 годам лишения свободы за создание трех финансовых пирамид. Ущерб потерпевшим составил 570 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС по области Абай.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 48-летняя астанчанка с целью привлечения дохода в период с 2018 по 2020 годы создала финансовые пирамиды: "Инвестмент-18", "А-Маркетс" и "Реальные доходы-1", "Реальные доходы-2".

Для этого женщина завела чаты в WhatsApp и Telegram, где размещала информацию о выгодных денежных вложениях, вовлекая казахстанцев и обещая четырехкратный доход за 2 и 3 месяца.

Вклады астанчанка принимала ежедневно в размере от 20 тысяч до 2 млн тенге. Методика действий заключалась в том, что участники в течение двух месяцев получали 100-процентный доход от вклада, что стимулировало остальных людей вкладывать большие суммы. Но позже деньги вкладчикам уже не возвращались.

За два года женщина причинила ущерб 68 казахстанцам на сумму более 570 млн тенге.

Суд признал астанчанку виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п.2 ч.3 ст.217 УК РК, и приговорил ее к 8 годам лишения свободы.

"Женщина отбывает наказание в учреждении № 21 ДУИС по области Абай. По прибытии с ней провели работу воспитательного и разъяснительного характера. Сотрудниками учреждения она была трудоустроена", - сообщил начальник оперативного отдела Ельдар Искаков.

"Дома меня ждут муж и восемь детей: трое сыновей и пять дочерей. Самому старшему сыну 23 года, младшей дочери - 4 года. Создавая финансовые пирамиды, я думала о благополучии детей, но сделала только хуже себе и близким. Сейчас дети могут поговорить со мной по телефону или приехать на свидание", - поделилась осужденная.

Наказание за создание и руководство финансовой пирамидой

Согласно ст.217 УК РК:

1. Создание финансовой (инвестиционной) пирамиды, то есть организация деятельности по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других, а равно руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой или ее структурным подразделением –

наказываются штрафом в размере от одной тысячи до трех тысяч месячных расчетных показателей либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Те же деяния, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) с привлечением денег или иного имущества либо права на него в крупном размере, –

наказываются ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

1) преступной группой;

2) с привлечением денег, иного имущества либо права на него в особо крупном размере;

3) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет, а в случаях, предусмотренных пунктом 3), с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.