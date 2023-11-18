Погоню со стрельбой по колесам устроили полицейские на западе Казахстана (видео)

Полицейским пришлось стрелять в воздух при попытке задержать водителя, превысившего скорость на трассе Атырау – Уральск и оказавшего сопротивление, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

На западе Казахстана полицейским пришлось устроить погоню за нарушителем, а также применить стрельбу. Инцидент произошел 17 ноября на трассе Атырау – Уральск. Сотрудники полиции попытались остановить водителя авто Daimler Chrysler за превышение скорости.

"Водитель не выполнил законные требования инспекторов патрульной полиции. Остановить его удалось, только заблокировав дорогу служебным транспортом со стороны села Индербор.

Водитель, пытаясь объехать заграждение, наехал на ногу инспектора патрульной полиции и создал аварийную ситуацию для нескольких придорожных автомобилей", – говорится в новостном Telegram-канале МВД.

Сообщается, что полицейским пришлось дважды выстрелить по колесам авто и дважды сделать предупредительный выстрел в воздух. В итоге машину остановили, водителя задержали.

Как выявила медэкспертиза, задержанный водитель 1989 года рождения был трезв. Он сообщил стражам порядка, что автомобиль ему не принадлежит.

В отношении мужчины составили протокол по части 2 статьи 592, части 1 статьи 601, части 1 статьи 606, части 1 статьи 613 КоАП, а также дело по части 3 статьи 380 УК РК.

Добавим, согласно части 2 статьи 592 КоАП, превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 20 до 40 км в час влечет штраф в 10 МРП (34,5 тыс. тенге).

В соответствии с частью 1 статьи 601 КоАП, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, влечет штраф 3 МРП (чуть более 10 тыс. тенге).

Согласно части 1 статьи 606 КоАП, нарушение участником дорожного движения ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки, влечет штраф 10 МРП (34,5 тыс. тенге).

В соответствии с частью 1 статьи 613 КоАП, невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел (полиции), органов транспортного контроля на постах ТК об остановке транспортного средства влечет:

штраф в 40 МРП (138 тыс. тенге);

либо административный арест до 3 суток.

Согласно части 3 статьи 380 УК, применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти наказывается: