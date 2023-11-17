Сделал замечание из-за собаки: казахстанцу прострелили колено в Грузии

Гражданин Казахстана получил огнестрельное ранение в Грузии во время конфликта с местным жителем. Подозреваемого уже задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Грузии.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Грузии, инцидент произошел 14 ноября утром.

Казахстанец, по данным надзорного органа, проводил ребенка в детский сад, а после направился в сторону дома. На улице у него случился конфликт с местным жителем.

"В частности, гражданин Казахстана сделал мужчине замечание по поводу выгула собаки на территории питомника, это переросло в конфликт. В ходе конфликта в прошлом судимый за умышленное убийство мужчина несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в сторону С.М., в результате чего нанес множественные ранения по ногам жертвы", - говорится в сообщении.

Одна из пуль попала в колено казахстанца.

Подозреваемого задержали в течение нескольких часов. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по двум статьям - статья 117 "Умышленное тяжкое причинение вреда здоровью, совершенное лицом, ранее совершившим убийство" и статья 236 "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов".

Сейчас МВД Грузии ведет расследование.

Отметим, в Грузии работает посольство Казахстана.

Согласно информации на официальном сайте посольства РК, казахстанцы, попавшие в чрезвычайную ситуацию в Грузии, могут обратиться за помощью по номеру 112 - это единый телефон диспетчерских служб скорой помощи, полиции, пожарной и газовой служб страны.

Для получения консульской помощи можно позвонить по номерам +995 32 2552000 (внутренний номер 107) или +995 577 00 48 44.