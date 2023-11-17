Захлебнулся кровью: трагедией обернулась попытка казахстанца помочь своему сыну

71-летний житель Арыси осужден за причинение смерти по неосторожности собственному сыну, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор Арысского районного суда Туркестанской области.

Как сообщил пресс-секретарь Туркестанского областного суда Асет Серикбаев, инцидент произошел в Арыси ранним утром 16 июня этого года в доме у одного из местных жителей.

Около 6 часов страдающий астмой мужчина 1985 года рождения начал задыхаться. От боли и удушья он выполз в коридор дома.

Его отец-пенсионер, стараясь облегчить страдания сына, попытался оказать ему помощь и кухонным ножом совершил разрез шеи. Из-за возникшего кровотечения в области дыхательных путей мужчина захлебнулся.

Отец был задержан полицией, которая возбудила уголовное дело по ст.104 ч.1 Уголовного кодекса РК (Причинение смерти по неосторожности). Сам пенсионер полностью признал свою вину.

Приговором Арысского районного суда подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.

После вступления приговора в законную силу осужденному также предстоит оплатить все процессуальные издержки и расходы на экспертизы.

Добавим, что согласно ст.104 ч.1 УК РК причинение смерти по неосторожности наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.