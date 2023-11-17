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Казахстанца подозревают в принуждении девочки к оральному сексу

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Девочка стоит с рюкзаком в руке
Девочка. Иллюстративное фото: Hugo Abad/Getty Images

Жителя Аксу подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней. 26-летнего мужчину задержали и поместили в ИВС. Об этом сообщили в Управлении образования Павлодарской области, передает NUR.KZ.

Информация о принуждении 12-летней девочки к оральному сексу появилась в Telegram-канале kerek.pv. Указывается, что 26-летний мужчина после первого раза решил все повторить и дожидался ребенка возле школы. При встрече звал поехать с ним, но девочка все рассказала маме.

"На основании заявления мамы потерпевшей 26-летний мужчина задержан и водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело по ст.121 ч.4 УК РК. Идет расследование", - сообщили в Управлении образования Павлодарской области.

Информацию о начале расследования также подтвердили в ДП региона.

Добавим, что согласно ст.121 ч.4 УК РК насильственные действия сексуального характера совершенные в отношении малолетнего (малолетней), наказываются лишением свободы сроком на двадцать лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2046290-kazahstantsa-podozrevayut-v-prinuzhdenii-devochki-k-oralnomu-seksu/

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