Разыскиваемого в России подозреваемого в убийстве задержали в Экибастузе. Об этом казахстанские правоохранители уведомили инициаторов розыска, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, полицейские Экибастуза задержали гражданина Таджикистана, который с июля этого года находится в межгосударственном розыске.

15 ноября в ходе рейдового мероприятия на одном из строительных объектов выявлены трое граждан Таджикистана, которые осуществляли трудовую деятельность без соответствующего разрешения. Они были доставлены в отдел миграционной службы для установления личности.

"При проверке по базе данных выяснилось, что иностранцы прибыли в Казахстан с частной целью. Также установлено, что 22-летний мужчина в июле этого года был объявлен в межгосударственный розыск УМВД РФ по Челябинску за совершение убийства. О задержании сообщено инициаторам розыска", - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

За нарушение миграционного законодательства в отношении двоих иностранцев составлены административные материалы по ч.5 ст.517 КоАП РК.

Добавим, что согласно ч.5 ст.517 КоАП РК нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения, выразившееся в несоответствии осуществляемой деятельности целям, указанным в визе, или осуществление трудовой деятельности в Республике Казахстан без получения справки о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства, выданной местным исполнительным органом, либо разрешений на трудоустройство, когда получение такой справки или разрешения является необходимым условием осуществления трудовой деятельности, влечет штраф в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей (86 250 тенге) либо административный арест на срок до десяти суток либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан.