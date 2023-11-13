Подозреваемых в кражах на 100 млн тенге задержали на месте преступления в Костанае (видео)

Двоих жителей Акмолинской области задержали с поличным на месте кражи - они пытались похитить оборудование с трансформаторной подстанции в Костанае, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию региона.

В официальном профиле ДП Костанайской области в Fаcebook сообщили о задержании с поличным подозреваемых в многомиллионной краже. По данным полиции, на протяжении двух недель "гастролеры" похищали дорогостоящее оборудование с трансформаторных подстанций по всей территории областного центра - всего их подозревают в шести эпизодах.

"В последний раз они попытались похитить четыре блочно-модульных релейных защит от подстанции. Стоимость одной такой защиты - 2,5 млн тенге. Общий ущерб по шести эпизодам составил свыше 100 млн тенге", - рассказал начальник отдела криминальной полиции Северного отдела Куат Темиргалиев.

Оперуполномоченный ОКП Северного отдела полиции Бауржан Утютлю рассказал о задержании подозреваемых.

По его словам, вечером 3 ноября он проезжал мимо одной из трансформаторных подстанций в микрорайоне "Юбилейный". Там он увидел двух парней в спецодежде, которые заходили на территорию объекта - полицейский решил понаблюдать, так как ранее в полицию поступали заявления о кражах на подстанциях.

"Подойдя ближе к подстанции увидел, что замок поврежден, и тут же вызвал подмогу. Когда двое парней уже собирались выходить, мы их с коллегами окружили. При виде нас они попытались скрыться, однако мы их задержали, применив боевые приемы самбо", - заявил полицейский.

По пяти эпизодам возбуждены уголовные дела по п.3 ч.4 ст. 188 "Кража в особо крупном размере" и по одному эпизоду - по п. 3 ч. 3 ст. 188 УК РК "Кража, совершенная с проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средств".

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Согласно пункту 3 части 3 статьи 188 УК РК, кража, совершенная с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно пункту 3 части 4 статьи 188 УК РК, кража, совершенная в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.