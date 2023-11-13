Пьяного мотоциклиста с женой задержали полицейские в Акмолинской области

В Акмолинской области полицейские задержали пьяного сельчанина, который, несмотря на пожизненное лишение прав, вновь сел за руль, передает издание "Петропавловск.news".

Как пишет издание, ссылаясь на информацию от полиции, инцидент произошел в селе Жантеке.

Полицейские остановили мотоцикл марки "Иж", за рулем которого оказался 45-летний мужчина. При проверке документов выяснилось, что несколько лет назад водитель уже попадал в поле зрения полиции - тогда за вождение в пьяном виде его приговорили к 1 году тюрьмы, а также навсегда лишили водительских прав.

"Игнорируя запрет, сельчанин снова сел за руль мотоцикла, при этом в качестве пассажира вместе с ним находилась его супруга.

Проведенное освидетельствование показало, что на момент остановки водитель находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени", - говорится в материале.

В итоге против мотоциклиста завели уголовное дело части 1 статьи 346 УК РК. Сейчас ведется расследование.

Отметим, согласно статье 346 УК РК, управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, либо передача такому лицу управления транспортным средством, а равно допуск такого лица к управлению транспортным средством, совершенный должностным лицом или собственником либо владельцем транспортного средства, наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.