Главу "Казспецэкспорта" арестовали на два месяца

Задержанного на этой неделе главу "Казспецэкспорта" Армана Рамазанова арестовали на два месяца, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

"11 ноября 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого Армана Рамазанова", – сообщает специализированный межрайонный следственный суд Астаны.

Напомним, в субботу стало известно, что сотрудники АФМ задержали должностных лиц РГП "Казспецэкспорт" по подозрению в крупном хищении бюджетных средств.

Отмечалось, что они подозреваются в хищении около 1 млрд тенге бюджетных средств при закупках товаров (продукции) военного и военно-технического назначения путем завышения цен в рамках выполнения гособоронзаказа.

По информации на официальном сайте предприятия, РГП "Казспецэкспорт" создано правительством РК в целях обеспечения Вооруженных сил, других войск и воинских формирований республики и работает по направлениям импорта и экспорта вооружения и военной техники, а также военного имущества.