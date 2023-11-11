Gelandewagen забрали у водителя в Актау (видео)

В Актау внимание полицейских привлек Gelandewagen с тонированными передними стеклами. Стражи порядка остановили водителя и отправили автомобиль на штрафстоянку, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Мангистауской области.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, при наблюдении за дорожным движением через камеры сотрудники ЦОУ заметили автомобиль Mercedes-Benz G55. Его остановили патрульные полицейские.

В отношении 34-летнего водителя были составлены протоколы по ч.2 ст.612 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) и ч.2 ст.593 (Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности) КоАП РК.

Также правонарушитель был привлечен к ответственности по ч.5 ст.590 КоАП РК за тонировку двух передних окон автомобиля.

Gelandewagen у него забрали и водворили на штрафстоянку.

Добавим, что согласно ч.2 ст.612 КоАП РК управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления им (кроме учебной езды), а равно управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления соответствующей категорией транспорта, влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей (69 тыс. тенге).

В соответствии с ч.2 ст.593 КоАП РК несоблюдение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей (17 250 тенге).

А на основании ч.5 ст.590 КоАП РК управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей (17 250 тенге).