Товар пропал из фуры в Актюбинской области, пока водитель спал

В Актюбинской области пропал товар из фуры, пока водитель спал в кабине. Подозреваемого в краже задержали и поместили в изолятор временного содержания, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По информации новостного Telegram-канала ведомства, ночью 10 ноября неизвестный, взломав замок в двери, проник в прицеп грузовой Volvо и тайно похитил мясо птицы (окорочка), 23 коробки по 16 кг каждая.

Машина была припаркована на обочине автодороги Астрахань - Актобе, в 1 км от поселка Ногайты Байганинского района. Водитель обнаружил пропажу товара только утром, когда проснулся.

Изъятый товар. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Сотрудниками полиции в ходе отработок был остановлен Volkswagen Sharan под управлением 42-летнего жителя ЗКО. В салоне авто правоохранители изъяли похищенные коробки с мясом птицы.

Начато досудебное расследование по ч.3 ст.188 УК РК (Кража). Подозреваемый водворен в ИВС.

Наказание за кражу в Казахстане

Согласно ст.188 УК РК:

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Кража, совершенная:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) исключен;

4) путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Кража, совершенная:

1) в крупном размере;

2) неоднократно;

3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

4. Кража, совершенная:

1) преступной группой;

2) из нефтегазопровода;

3) в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.