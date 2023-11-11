Товар пропал из фуры в Актюбинской области, пока водитель спал
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В Актюбинской области пропал товар из фуры, пока водитель спал в кабине. Подозреваемого в краже задержали и поместили в изолятор временного содержания, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
По информации новостного Telegram-канала ведомства, ночью 10 ноября неизвестный, взломав замок в двери, проник в прицеп грузовой Volvо и тайно похитил мясо птицы (окорочка), 23 коробки по 16 кг каждая.
Машина была припаркована на обочине автодороги Астрахань - Актобе, в 1 км от поселка Ногайты Байганинского района. Водитель обнаружил пропажу товара только утром, когда проснулся.
Сотрудниками полиции в ходе отработок был остановлен Volkswagen Sharan под управлением 42-летнего жителя ЗКО. В салоне авто правоохранители изъяли похищенные коробки с мясом птицы.
Начато досудебное расследование по ч.3 ст.188 УК РК (Кража). Подозреваемый водворен в ИВС.
Наказание за кражу в Казахстане
Согласно ст.188 УК РК:
1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
2. Кража, совершенная:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) исключен;
3) исключен;
4) путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –
наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
3. Кража, совершенная:
1) в крупном размере;
2) неоднократно;
3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –
наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
4. Кража, совершенная:
1) преступной группой;
2) из нефтегазопровода;
3) в особо крупном размере, –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2045262-tovar-propal-iz-fury-v-aktyubinskoy-oblasti-poka-voditel-spal/