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Иностранец пытался откупиться от полицейских на дороге в Актобе

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Полицейский стоит возле патрульной машины
Полицейский. Иллюстративное фото: polisia.kz

Водитель-иностранец, нарушивший ПДД, пытался дать взятку полицейским в Актобе - теперь на него завели уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Инцидент произошел сегодня, 9 ноября, ночью, сообщается на официальном медиапортале ведомства.

Сотрудники батальона патрульной полиции УП Актобе Санибек Молдашев и Артур Абдигамитов во время патрулирования за нарушение правил дорожного движения остановили большегруз DAF, за рулем которого находился 39-летний иностранец.

Стражи порядка сообщили водителю, что он нарушил ПДД - совершил правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.601 КоАП РК.

Чтобы уклониться от административной ответственности, водитель предложил сотрудникам полиции взятку. В ответ стражи порядка сообщили водителю, что его действия являются противозаконными, однако тот настаивал на своем.

В результате на место событий была вызвана следственно-оперативная группа.

Теперь в отношении водителя, нарушившего ПДД, помимо административного протокола, предусматривающего штраф в размере 3 МРП, одновременно заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 367 УК РК, за дачу взятки должностным лицам.

Мужчине может грозить до 5 лет лишения свободы.

Отметим, согласно части 1 статьи 601 КоАП РК, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги влечет штраф в размере трех месячных расчетных показателей.

Согласно части 1 статьи 367 УК РК, дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации лично или через посредника наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2044991-inostranets-pytalsya-otkupitsya-ot-politseyskih-na-doroge-v-aktobe/

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