Полицейскому пришлось вызвать подкрепление, чтобы усмирить пьяную женщину в Семее

30-летней жительнице Семея, оскорбившей полицейских, может грозить уголовная ответственность. По данному факту ведется досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на информационном портале МВД, в Семее при очередном патрулировании улиц стражи порядка получили сообщение о том, что в одном из увеселительных заведений девушка ведет себя агрессивно.

«30-летняя горожанка не реагировала на замечание сотрудника полиции, при этом выражалась нецензурной бранью. Прибывший на подмогу экипаж батальона патрульной полиции также не был принят молодой девушкой серьезно.

Полицейские, применив специальные средства, усадили жительницу в специальную машину и доставили ее в медицинское учреждение для прохождения медосвидетельствования. Согласно заключению экспертов, 30-летняя жительница города Семей находилась в состоянии алкогольного опьянения средней степени», - отмечается в сообщении на портале.

За оскорбление полицейских, находящихся при исполнении служебных обязанностей, женщине может грозить уголовная ответственность. По данному факту начато досудебное расследование по статье 378 УК РК.

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Согласно официальной статистике, с начала этого года было зарегистрировано уже 146 фактов применения насилия в отношении представителей власти, по которым 109 человек осуждены к различным мерам наказания, 19 из них лишены свободы.

При этом 1699 лиц привлекли к административной ответственности за неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа, а 792 из них были арестованы.

Отметим, что согласно статье 378 УК РК, оскорбление представителя власти наказывается штрафом в размере до 80 МРП (276 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати суток.