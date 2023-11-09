Над 10-летней девочкой надругались в Туркестанской области

В Туркестане вынесен приговор молодому жителю Арыси 2001 года рождения, обвиняемому в сексуальном насилии над малолетней девочкой, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Cпециализированного межрайонного суда по уголовным делам Туркестанской области.

Дело рассматривали по ст.121 ч.4 УК РК. Из материалов следует, что 22 мая этого года около 4 часов дня парень заметил игравшую во дворе соседней пятиэтажки 10-летнюю девочку, с родителями которой он был знаком.

Воспользовавшись отсутствием взрослых, молодой человек завел ребенка на лестничную площадку между вторым и третьем этажом и совершил насильственные действия сексуального характера.

Мать, присматривавшая за дочкой из окна, встревожилась отсутствием ребенка. Выйдя на поиски, она нашла девочку в подъезде. Узнав о произошедшем, женщина вызвала с работы отца и родственников, а также сообщила в полицию.

В результате подозреваемый был обнаружен примерно через час. В суде его вина была доказана. Приговором ему назначено 20 лет колонии максимальной безопасности.

Приговор еще в законную силу не вступил.

Добавим, что согласно ст.121 ч.4 УК РК насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней, наказываются лишением свободы сроком на двадцать лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы.